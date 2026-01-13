La “Novela” de Pablo Vegetti y Cerro Porteño genera cierta tensión en Brasil

La noticia no solo acapara las noticias en nuestro país, sino que en Brasil el entorno del Vasco da Gama reaccionó con fuerza. Diversas figuras referentes del club carioca alzaron la voz ante la posibilidad de que el argentino emigre, subrayando su importancia vital dentro del vestuario. Para el club de Río de Janeiro, el atacante no es un delantero más, sino el hombre que apareció en los momentos más críticos, convirtiéndose en la pieza determinante para evitar el descenso en temporadas pasadas. Su salida representaría un golpe deportivo y emocional muy difícil de digerir para la institución en este momento.

La postura de la “Força Jovem”

El conflicto escaló incluso a las gradas con la intervención de “Força Jovem”, la principal hinchada organizada del Vasco. Este grupo se manifestó públicamente con un extenso descargo dirigido a la actual directiva para advertir sobre la situación del delantero, calificando al “Pirata” como un ídolo intocable. La torcida defiende a ultranza al atacante, cuya reputación se construyó sobre la base de su entrega y su papel fundamental en la salvación del equipo.

“No podemos entender por qué Vasco consideraría liberar a un jugador que, durante tres temporadas consecutivas, ha estado entre los mejores goleadores del fútbol brasileño. Si no quiere salir, su salida ni siquiera debería ser comprada. Vegetti es un líder de la lista, referencia técnica y emocional, y una pieza clave para la temporada 2026”.

El comunicado también hace hincapié en el compromiso del argentino en comparación con otros integrantes del plantel: “Hay jugadores en la lista que deberían asumir responsabilidades coherentes con los salarios exorbitantes que reciben y no entregar nada a cambio. Vegetti no encaja en ese perfil. Nuestro Pirata llama responsabilidad por ti, comanda el equipo, decide juegos y, incluso cuando empieza en el banquillo, entra y lo resuelve”.

Finalmente, los aficionados enviaron una advertencia directa a la dirigencia sobre los términos de cualquier negociación: “Por lo tanto, le dejamos claro al Vasco: solo libera a Vegetti si expresa claramente su deseo de irse y ya no quiere quedarse en el club. De lo contrario, no debería negociarse, ya que será extremadamente importante para la temporada. Hoy tenemos una base formada. Solo necesitamos refuerzos oportunos, jugadores que lleguen para solucionarlo, como se hizo en la ventana de mitad de año. No podemos cometer los mismos errores, porque el campeonato brasileño ya está tocando la puerta”.