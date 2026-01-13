Lucas Quintana: “Cerro Porteño está para volver a ser campeón”

El defensor azulgrana fue claro al explicar que, más allá del marcador, estos compromisos son fundamentales para el rodaje del plantel: “El partido sirve, porque estamos viniendo de una pretemporada corta, que realmente fue corta, pero estuvimos ajustando muchas cosas, creo que este partido sirve para esas cosas, para poder ver lo que nos hace falta, mejorar y así llegar de la mejor manera a los torneos que nos toque jugar”.

El futbolista también hizo hincapié en el aspecto físico y el proceso de entendimiento con el cuerpo técnico encabezado por Jorge Bava: “Como sabemos, es normal que después de una pretemporada las piernas se sientan un poco pesadas, son nuestros primeros amistosos, estamos empezando a volver a entendernos, con las nuevas ideas que nos da el profe, y tratándonos de sentir cada vez más cómodos como para llegar bien al torneo”.

Consciente de la exigencia que implica vestir la camiseta del Ciclón, el capitán de la selección Sub 20 se refirió a la competencia interna que existe en su posición. “Hay muchos torneos, me tocó ser capitán de la selección Sub 20. Juego en un puesto muy delicado, en el cual tengo dos o tres compañeros que están excelentes, que son jugadores de selección, entonces puedo decir que no la tengo fácil, pero estoy peleando para poder ganarme un lugar, un puesto y poder aportar desde donde me toque”, confesó Quintana con madurez.

Finalmente, el defensor envió un mensaje de optimismo a la afición, reafirmando el compromiso del grupo por superar lo hecho en la campaña anterior. “Cerro Porteño está para volver a ser campeón, nos estamos preparando para eso, estamos tratando de mejorar, agregando más cosas de lo que ya pudo implantar en el equipo, entonces vamos a tratar de ser una una mejor versión de lo que fue el año pasado”, concluyó.