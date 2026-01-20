Si Rejala es el presidente... electo en Cerro Porteño

“... Van a venir jugadores que quieran jugar en Cerro, no venir por el sobre nomás. Recuperar la identidad y la mística”, aseguró este martes a la mesa del Cardinal Deportivo Carlos Rejala, uno de los candidatos a la presidencia de Cerro Porteño.

También el postulado por “Nuevo Cerro” advirtió a los que ya están y fueron incorporados que “tengo todo: los que se van a ir y los que se van a quedar y me chupa un huevo lo que piensen los jugadores”.

La asamblea en la que se elegirán las nuevas autoridades de la entidad de Barrio Obrero se desarrollará el próximo 31 de enero.

Sobre cuál será la política del club con su presidencia, Rejala sostuvo que “el fútbol ya no es más patriarcal. Pasó la época del ‘yo tengo apellido’, ‘porque mi billetera’, ‘estoy en un club social’. Tenemos que ir hacia el camino del presente y del futuro”.

El candidato de “Nuevo Cerro” opositor y fuerte detractor de la dirigencia actual, sobre todo de Juan José Zapag, asegura que mantiene una ventaja de 15 por ciento en las encuestas y que se siente muy seguro con el proyecto, que lo lleva a pugnar por el sillón que dejará a fin de mes J.J. Zapag.

Rejala destacó la idea del exjugador e internacional Nelson Haedo Valdez, una de las figuras que se unen a su nómina, referente a trabajar directamente con los chicos generando una base en el interior del país.

Haedo Valdez, de hecho, viene trabajando en cazar talentos de tierra adentro y ese proyecto se buscará impulsar con Rejala.

A las tareas, con Cecilio

El técnico azulgrana Jorge Bava agrupó de nuevo a sus dirigidos la mañana de este martes palpitando el partido del sábado próximo contra Libertad, en La Nueva Olla, a las 20:15, en el estreno en el torneo Apertura 2026.

Después de lo que fue la participación en la Serie del Río de la Plata, con los juegos amistosos contra Huracán (derrota de 4-0) y San Lorenzo de Almagro (0-0), el plantel del Ciclón abre la semana del arranque de la competencia oficial. Cecilio Domínguez, saliendo de una dolencia, ya entrenó a la par de sus demás compañeros a diferencia de Gastón Giménez y Cristhian Paredes, dos que pasaron la mañana en la sala de fisioterapia.

De lo que será el equipo de estreno, se espera tener habilitados a los refuerzos que se incorporaron, pero para el efecto el club debe levantar la inhibición ante la FIFA por varias demandas. Ya fueron desbloqueadas los pagos al Bolívar, por Claudio Aquino y Sarmiento.