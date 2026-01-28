Blas Riveros: del gol al cambio por una molestia en el...

Blas Riveros encendió las alarmas en Cerro Porteño durante la victoria 4-2 sobre Sportivo San Lorenzo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El lateral izquierdo convirtió el primer tanto, pero no terminó el partido: a los 64 minutos, cuando el marcador estaba 0-3, fue reemplazado por Guillermo Benítez a causa de una molestia.

Jorge Bava reveló el motivo del cambio de Riveros. “Blas tenía una molestia en el tendón, ya en el primer tiempo. Lo hablamos y al ser tendón, como de repente el riesgo no era tanto. Pero bueno, sí lo tuvimos en observación. Después, él mismo, con el tercer gol, como que quiso no arriesgar”, contó el entrenador uruguayo, que aseguró el defensor “está buenas condiciones”.

