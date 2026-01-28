Jorge Bava: “Fuimos contundentes y ese factor predominó en el juego”

Cerro Porteño ganó por primera vez en el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón, que debutó empatando 1-1 con Libertad, derrotó 4-2 a Sportivo San Lorenzo en el Erico Galeano de Capiatá: Juan Manuel Iturbe, con un doblete; Blas Riveros y Gabriel Aguayo, con un tanto cada, marcaron para el Azulgrana de Jorge Bava.

“La victoria es muy importante porque es lo que anhelamos cada fin de semana”, comenzó el entrenador, que resaltó la contundencia del equipo. “Fuimos contundentes, creamos muchas situaciones y creo que fue el factor que de nuestro lado predominó más en el juego”, explicó el uruguayo en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

“Me preocupó bastante la pelota parada”

Luego de valorar el factor positivo, el DT expresó preocupación por el balón detenido. “Algo que me preocupó bastante fue la pelota parada. Fue una fortaleza nuestra en el campeonato pasado. El otro día con Libertad y hoy el gol, el penal vino a raíz de una pelota quieta y varias situaciones que nos generaron que fueron por esa vía”, destacó el charrúa.

“Al igual que el juego directo, lo sufrimos mucho, tenemos que mejorar mucho porque se saca mucho rédito de balón parado”, puntualizó Bava, quien también detalló otras falencias del funcionamiento colectivo. “Descansar con pelota, dominar los tiempos con pelota, que pregonamos permanentemente y es una virtud del equipo que nos faltó”, finalizó.

