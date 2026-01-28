Jorge Bava sobre Juan Manuel Iturbe: “Sin meterme en el trabajo de Alfaro, pero una...”

Juan Manuel Iturbe fue el mejor jugador de Cerro Porteño en la victoria 4-2 ante San Lorenzo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El atacante convirtió un doblete y lideró el primer triunfo del campeón en la temporada. Jorge Bava destacó al ofensivo de 32 años y envió un mensaje a Gustavo Alfaro, el entrenador de la selección de Paraguay.

“Es un jugador que tiene todas las cualidades como para ser citado a la selección. Sin querer meterme en el trabajo del profe Alfaro, creo que toda motivación extra que sirva para elevar el rendimiento de nuestros jugadores es bienvenida”, mencionó Bava a cinco meses del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026.

Bava sobre Iturbe: “Está muy motivado”

“Él está muy motivado, pero sobre todo muy motivado con lo que le puede pasar

acá, con el bicampeonato, con la Copa Libertadores, que es un sueño que todos tenemos. Y bueno, se lo tomó muy en serio al igual que el año pasado”, valoró Bava con relación a Iturbe, quien había asistido para el tanto de Ignacio Aliseda en el debuta contra Libertad (1-1).

“Trabajó en pretemporada, se puso a punto, se operó la nariz para poder respirar mejor, empezó la pretemporada del día uno y la verdad que estamos muy contentos con él. Se nota su motivación. Y un jugador de esa calidad, de esa categoría, cuando está motivado y con ganas, obviamente que es bueno tenerlo”, finalizó el charrúa en conferencia.

Los dos goles de Juan Manuel Iturbe

