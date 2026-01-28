Jorge Bava y el partido de Pablo Vegetti: “Luchó mucho”

Pablo Vegetti fue titular y jugó 89 minutos en el triunfo 4-2 de Cerro Porteño ante San Lorenzo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El experimentado argentino, que debutó ante Libertad ingresando y disputando todo el segundo tiempo, no convirtió, pero cumplió con otras funciones según explicó Jorge Bava.

“Muy marcado, muy presionado”, empezó Bava sobre el atacante de 37 años. Además de la marca y la presión, el DT charrúa puntualizó que las salidas de contra golpe que generó el equipo no están alineadas a “su característica principal”. “Se nos abrió mucho juego con muchas transiciones nuestras y de repente no son su característica principal”, explicó.

“Luchó y generó muchas faltas”

En medio del partido físico, el técnico resaltó el trabajo del ex Vasco da Gama hasta para generar juego a favor de los otros delanteros. “Creo que luchó mucho, fue muy marcado. Generó muchas faltas y también se llevó mucho la marca de los centrales. Eso hizo que el otro delantero jugaba un poco más suelto”, comentó el ex arquero.

“Creo que lo de Pablo también es un tema de conocimiento de la Liga. Es una Liga que no te da espacio, que es muy friccionada, que te marcan fuerte. Quizás no pudo desnivelar en lo más fuerte de él, que es en las situaciones de gol, finalizar, pero creo que generó muchas situaciones jugando de espalda, pivotando, tirando, asociándose y dejando de cara a los compañeros”, valoró.

