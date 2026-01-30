Cerro Porteño
30 de enero de 2026 - 18:10

Blas Riveros, descartado para el duelo ante Sportivo Luqueño

El uruguayo Jorge Bava (d), entrenador de Cerro Porteño, en el partido ante Sportivo San Lorenzo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Asunción, Paraguay.
El uruguayo Jorge Bava (d), entrenador de Cerro Porteño, brindando indicaciones al lateral Blas Riveros, en el partido ante Sportivo San Lorenzo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano.Fernando Romero, ABC Color

La planificación de Cerro Porteño para la tercera ronda del Apertura se ve afectada con la confirmación de la baja de Blas Riveros. El lateral izquierdo de 27 años, pieza inamovible y uno de los puntos más altos en el esquema azulgrana, queda oficialmente descartado para el enfrentamiento de este lunes ante Sportivo Luqueño, que completará la tercera ronda, en el estadio La Nueva Olla.

La lesión de Riveros, una molestia en el aductor que arrastra desde el exigente cruce del pasado martes contra Sportivo San Lorenzo, en el que se vio obligado a abandonar el terreno de juego a las 64 minutos, y que supone un dolor de cabeza inmediato para el técnico Jorge Bava. La ausencia del defensor no solo debilita la banda izquierda en el aspecto defensivo, sino que priva al equipo de su principal arma de proyección ofensiva, obligando al cuerpo técnico a buscar soluciones de emergencia en un plantel, el que podría ocupar la banda izquierda es naturalmente Gillermo Benítez.

A la sensible ausencia del lateral oriundo de la ciudad de Itauguá se suma la gran duda sobre la presencia de Ignacio Aliseda. El extremo argentino continúa realizando trabajos diferenciados tras retirarse con fatiga muscular ante el “Rayadito” en Capiatá; aunque no fue descartado por completo, su participación dependerá de una evaluación de último minuto, lo que mantiene en vilo la estructura del ataque cerrista.

El panorama se vuelve aún más sombrío al considerar que dos de los referentes del equipo, Cecilio Domínguez y Gastón Giménez , siguen sin recibir el alta competitiva. Ambos futbolistas, que todavía no pudieron debutar en el Apertura 2026, continúan su proceso de recuperación al margen del grupo, limitando drásticamente las variantes de un Bava que llega al duelo ante el “Chanchón” con el equipo entre algodones.

El lunes a las 20:15, La Nueva Olla será el escenario donde Cerro Porteño busque blindarse del ruido político que sacude el ambiente cerrista, al enfrentar a Sportivo Luqueño en el cierre de la tercera fecha. El supercampeón paraguayo se verá obligado a reinventarse; sin su figura más determinante en el campo, el equipo tendrá la obligación de demostrar que su identidad colectiva es más fuerte que las ausencias individuales que hoy podría condicionar su funcionamiento.

