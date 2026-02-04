Juan Cruz Anselmi cierra su gran ciclo en las formativas de Cerro Porteño

En su despedida, Anselmi expresó su gratitud hacia la dirigencia, el staff médico y los empleados del Parque, destacando la calidez humana del club. “Quiero agradecer a todo el Mundo Azulgrana por el inolvidable año personal y profesional que he pasado en esta institución”, manifestó el profesional, quien también resaltó el compromiso y la capacidad de sus compañeros de trabajo en todas las áreas técnicas.

La gestión de Anselmi deja una huella imborrable en las vitrinas formativas del club, tras una Temporada Deportiva 2025 histórica. Bajo su coordinación, Cerro Porteño logró la hegemonía casi total en el fútbol juvenil paraguayo al consagrarse campeón de la Tabla General de Formativas de la APF. Este éxito se reflejó en los títulos obtenidos en las categorías Sub-13, Sub-14, Sub-15 y Sub-16 del Torneo Anual, sumados al campeonato del Torneo Apertura logrado por la Reserva.

Sin embargo, lo que se puede considerar más relevante de su paso por Barrio Obrero fue la conquista de la Copa Conmebol Evolución Sudamericana en la categoría Sub-13. Este logro no solo representó un trofeo para el club, sino que se convirtió en el primer torneo internacional ganado por un equipo paraguayo a nivel de certámenes juveniles de clubes de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Más allá de las medallas, el coordinador destacó la creación del Área de Fútbol Infantil como uno de sus mayores orgullos, buscando siempre potenciar y jerarquizar la estructura integral del club. Anselmi confirmó que todo el trabajo realizado ha sido documentado para la posteridad. “Todos los objetivos trazados y cumplidos quedan en el club registrados en un documento oficial llamado ‘Informe de Gestión Formativas CCP’”, subrayó antes de cerrar su mensaje con un emotivo agradecimiento al país: “¡Gracias totales a todo el CCP! ¡Gracias Paraguay!”.