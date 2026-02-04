¿Por qué Juan Cruz Anselmi deja las formativas de Cerro Porteño?

Pese a los 14 meses de gestión exitosa, Anselmi explicó que su alejamiento responde a una postura ética ante el cambio de autoridades en el club. “Realmente fue una decisión muy difícil porque pasé 14 meses maravillosos en el Club Cerro Porteño, tanto en lo personal como en lo profesional y deportivo, con muchos logros y muchos objetivos alcanzados. Realmente me han tratado muy bien. Pero, lógicamente, esta es una decisión que pasa por una cuestión netamente personal y responde a dos motivos. Por un lado, dejar el camino liberado a la gente nueva que ha ganado las elecciones; dejarle a esta nueva comisión directiva el camino allanado para que ellos puedan implementar su idea, su proyecto y su plataforma”.

Además, el coordinador subrayó la lealtad hacia quienes lo trajeron a la institución en 2024: “Por otro lado, el segundo motivo tiene que ver con el respeto y la ética profesional hacia las personas que me fueron a buscar en noviembre del 2024 y que realmente me han tratado muy bien. Me han respetado muchísimo, me han apoyado en todo lo que uno ha propuesto junto con mis compañeros del staff técnico y médico. Entiendo que se ha hecho un proceso muy positivo, así que la razón responde a esos dos motivos”.

A pesar de que la nueva dirigencia, encabezada por Blas Reguera y “Tote” Riquelme, manifestó su interés en darle continuidad al proyecto, el profesional mantuvo firme su postura de dar un paso al costado para facilitar la transición. “La decisión tiene que ver con algo personal. Me han ofrecido continuar. Yo se lo quiero agradecer también de la misma manera que estoy muy agradecido con la comisión directiva saliente. Le quiero agradecer a la comisión directiva de Blas Reguera y ‘Tote’ Riquelme, con quienes he hablado y me han ofrecido la posibilidad de continuar. Pero esto pasa por una decisión personal; considero que debo liberar el camino a la gente nueva. Hay un proceso de conocimiento que lleva un tiempo, y también es por una cuestión de ética profesional hacia los que me llevaron”.

Anselmi, quien cuenta con una vasta experiencia en clubes de élite en Argentina y un paso previo por las selecciones juveniles de Paraguay, recalcó su especialización en la formación de talentos: “Este año estoy cumpliendo 26 años de trabajo en fútbol formativo. Yo no me he dedicado al fútbol profesional; siempre he trabajado en fútbol base, tanto juvenil como infantil. De esos 26 años, 20 he coordinado clubes en Argentina como Argentinos Juniors, Newell’s Old Boys, San Lorenzo de Almagro e Independiente de Avellaneda. También he tenido un paso por las selecciones juveniles de Paraguay junto al profesor Elvio Paolorosso, siempre en juveniles”.