Alexis Martín Arias y su sexto penal tapado en el arco de Cerro Porteño

Al finalizar el encuentro, el guardameta analizó su presente y la efectividad desde los doce pasos: “Trabajo de años, diría yo. Trato de pasar momentos, de pasar situaciones. Hoy por ahí me encuentra un poco más maduro y trato de resolverlo dentro de la cancha. Está saliendo, que eso es bueno. Y por ahí es el momento que el equipo lo necesita. Así que muy contento, pero es todo fruto de trabajo, de experiencia, de ese trabajo silencioso, invisible de los años que hoy está pagando”.

Consultado sobre la fórmula para detener el remate de Acosta y si se trató de lectura o estudio previo, Arias explicó que existe una combinación de factores, incluyendo el famoso “copiatín” con datos de los pateadores rivales: “Hay un poco de todo, la verdad que hay un poco de información, pero también como nosotros los estudiamos, los pateadores también estudian a los arqueros, entonces después es un duelo ahí personal. La verdad que me voy contento en lo personal, pero también con un poquito de bronca porque siento que en el segundo tiempo podríamos haberlo ganado. Somos conscientes que en el primer tiempo no jugamos bien. Pero esto recién arranca, tenemos ocho puntos y ahora tenemos dos partidos en casa que tenemos que ganar para mantenernos arriba”.

Sobre el trabajo de inteligencia previa junto al cuerpo técnico y sus compañeros de puesto, con el famoso “copiatín” detalló: “Es el trabajo de nuestro entrenador de arquero, de Augusto Ayala, que por ahí nos pasa información de todos los posibles pateadores, también lo analizamos con ‘Gatito’ Fernández, pero es un dato, no quiere decir que van a repetir. Entonces, al momento de elegir, creo que es más intuición lo que siente uno en el momento. Sirve de información, pero en el fútbol, dos más dos no es cuatro. Entonces hoy sirvió, pero es trabajo tanto mío, de nuestro entrenador de arquero, de todos los arqueros que trabajamos en la semana y estamos ajustando esos detalles”.

Finalmente, el arquero se refirió a la estabilidad emocional que atraviesa y al vínculo especial que viene forjando con el pueblo azulgrana desde su arribo: “Creo que el apoyo de la familia también es fundamental, tanto de mi señora, de mis hijos, de la gente que me rodea, que me quiere y que ayuda a que estemos todos en armonía. Y después, siempre lo dije, me encontré con un gran club que siempre me brindó cariño la gente, desde un arranque, no sé por qué, pero siempre me tiraron buena vibra y se creó por ahí esa conexión entre jugador, hinchada y arquero, que está buena. Así que trato de disfrutarlo, trabajé mucho para este momento, soy consciente que solamente se sostiene con trabajo y con esfuerzo y que cada vez se pone más difícil, así que hay que entrenar más”.

