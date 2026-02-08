Jorge Bava: “Había que correr riesgos para buscar el partido”

El uruguayo comenzó puntualizando las dificultades que enfrentó el “Ciclón” durante la primera mitad y cómo el planteamiento del rival condicionó el juego. “Creo que fue un partido durísimo. Durante todo el partido, no solo el primer tiempo, pero en el primero de verdad coincido que nos costó mucho más encontrar esos espacios. Un equipo que marca 4-1-4-1 muy pegado, donde no te da muchos espacios. Lo pudimos identificar para el segundo; desde ahí crecimos, nos dio para generar alguna chance de gol, pero no para concretarlas”.

Sobre el cambio de postura en el complemento, el DT azulgrana explicó que la ambición de protagonismo obligó al equipo a desprotegerse por momentos. “Y jugando un segundo tiempo en el que ya que levantamos, corriendo esos riesgos que tenés que correr como equipo protagonista, y de repente se tornó por un momento un partido de ida y vuelta que, obviamente, en esa fase ellos están mucho más cómodos. Es un equipo que se cierra bien, te roba, te juega directo hacia afuera, te pone en duelo rápidamente, te gana las espaldas. Y se tornó un segundo tiempo de ida y vuelta que por momentos no nos convenía, pero bueno, había que correr riesgos para ir a buscar el partido”.

Finalmente, el estratega hizo hincapié en la diferencia entre ambas etapas y cómo las pérdidas de balón en zonas de gestación castigaron al equipo en el retroceso: “Creo que el primero con respecto al segundo es que no encontramos los espacios que sí identificamos, que lo pudimos encontrar y que sí los aprovechamos en el segundo tiempo; un equipo que se cerraba bien. Para su forma de jugar, lo vemos siempre que cierra líneas, recupera y enseguida ataca” expresó.

“Creo que nos costó; tuvimos muchas pérdidas en el primer tiempo que nos costaban esos retrocesos, esos ataques directos que nos complicaron. Pudimos encontrar, estuvimos más finos con pelotas en esos espacios, ahí crecimos. Pero quizá con el apuro, con la necesidad de correr riesgos en ir a buscar el partido, generamos situaciones de ida y vuelta que obviamente no nos convenía, pero bueno, había que correr riesgo de ir a buscarlo”, terminó analizando.

