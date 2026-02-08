Jorge Bava y el papel de Pablo Vegetti: “No jugamos para un jugador en específico”

Ante los cuestionamientos sobre la falta de gol del “9”, Bava fue tajante sobre la filosofía colectiva de su equipo y las necesidades del delantero: “Nosotros no jugamos para un jugador en específico; tratamos de aprovechar las características que cada uno tiene en su puesto. Y bueno, obviamente que es un centro delantero que necesita generación. Es verdad también que a veces desciende a jugar, lo hace muy bien también, pero bueno, creo que yo no me puedo enfocar en si jugar para un jugador sería un error. Creo que el equipo tiene que jugar para Cerro Porteño, administrar los partidos, y que cada uno con sus características llegue al mejor nivel posible, que de eso nos vamos a encargar, y que ayuden al colectivo”.

El estratega charrúa también analizó el estilo de defensa que predomina en la liga paraguaya y por qué no busca centralizar el ataque únicamente a través de pelotazos frontales hacia Vegetti: “Tampoco nosotros tratamos de abusar el juego directo, porque es una liga donde los centrales son fuertes y de repente los mandamos mucho al desgaste. Sería un error; nosotros tratamos de explotar otras características del equipo. El equipo tiene jugadores con duelo por banda, con laterales que suben, con volantes que llegan, entonces creo que a veces abusar de ese juego frontal no es favorable, ni para él ni para ningún centro delantero, porque son centrales muy fuertes, todos los equipos lo tienen”.

Para finalizar, el técnico azulgrana admitió que, si bien el juego directo es un recurso, no debe convertirse en la identidad principal del “Ciclón”, citando incluso ejemplos del último encuentro: “Que puede ser una variante, puede ser una variante; la tenemos que pulir para usarla en determinados momentos, pero no abusar de ella, porque creo que es un desgaste que de repente al equipo no le sirve. Para muestra es la última jugada: nosotros tenemos una falta, le tiramos frontal, no pudimos aguantar. Entonces creo que el equipo pregona otra cosa, que de repente tenemos que levantar en eso que buscamos, pero creo que salirnos de la línea tan bruscamente sería un error”.