Cerro Porteño
19 de febrero de 2026 - 01:00

Cerro Porteño: Riveros, necesaria inclusión

Blas Riveros (d), jugador de Cerro Porteño, en el entrenamiento en la Ollita, en Asunción, Paraguay.
Juan Manuel Iturbe y Blas Miguel Riveros, en plena actividad física en Barrio Obrero.@ccp1912oficial

Blas Riveros llegaría con lo justo en Cerro Porteño al clásico del sábado contra Olimpia, aunque no se encuentra en la plenitud de sus medios físicos. El primer choque de la temporada entre los grandes será en la Nueva Olla, a las 18:30.

Por ABC Color

El marcador de punta Blas Riveros se lesionó en la segunda fecha del Apertura contra San Lorenzo, por lo que se perdió los duelos contra 2 de Mayo, Luqueño y Nacional.

Otro titular que estuvo bajo cuidado médico es Juan Manuel Iturbe, no actuó contra la Academia y ahora ya está a las órdenes de Jorge Bava.

La necesaria inclusión de Blas se da por la lesión del otro lateral izquierdo, Guillermo Benítez, y porque el chico Marcelo Chaparro es considerado aún “verde” para un enfrentamiento de tanta envergadura.

Riveros tuvo una lesión en el aductor, pero poco después de superarla, se le presentó un problema de pubalgia.

Equipo probable: Arias; F. Domínguez, Velázquez, Pérez y Riveros; C. Domínguez, Piris da Motta, Morel y Aliseda; Iturbe y Vegetti.

Las entradas, que se pueden adquirir a través de Tuti, cuestan 30.000 guaraníes (Graderías), 60.000 (Plateas), 120.000 (Preferencias) y 220.000 (Vip).