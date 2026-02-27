Jonatan Torres: “Sabemos que necesitamos estar mucho más arriba y pelear el campeonato”

Torres fue claro al señalar que el equipo no tiene margen de error en su estadio, especialmente tras haber cortado una racha negativa de tres partidos sin victorias. “Sabemos la necesidad que tenemos de sumar de a tres, sobre todo porque vamos a jugar en nuestra casa y con nuestra gente. Ya estamos trabajando en el transcurso de hoy y mañana pensando en lo que será el partido; es importante para nosotros ganar para seguir escalando en la tabla y no perder pisada. Estamos enfocados en eso y esperamos seguir por esta racha de victorias”.

El atacante destacó su compromiso personal, subrayando que su prioridad es estar a disposición del cuerpo técnico, independientemente de los minutos que le toque disputar en cancha. “Me he estado preparando en el día a día, entrenando para poder sentirme bien y sumar. El club y el equipo necesitan que yo esté siempre al 100%, me toque o no jugar. En lo personal intento aportar desde donde me corresponda; tuve la posibilidad el otro día de sumar minutos y ayudar al equipo a lograr el triunfo. Eso me trae mucha felicidad, tanto en lo personal como en lo grupal, porque sabemos la importancia que tiene ganar tres puntos”.

Uno de los puntos clave fue la gestión de los cupos de extranjeros y la competencia con figuras de peso como Pablo Vegetti. Torres enfatizó que la armonía del vestuario es lo que sacó a flote al equipo tras las críticas recibidas, incluyendo la derrota en el superclásico. “Cada uno de nosotros sabe que está para sumar desde donde toque. En algunos partidos no me tocó entrar y traté de apoyar a mis compañeros desde fuera. Después hay una realidad, que es la decisión sobre los cupos de extranjeros, pero eso ya no depende de nosotros. Cada uno está para aportar su granito de arena y, obviamente, uno siempre quiere ayudar desde adentro. Esperemos seguir por esta senda de victorias, más aún con nuestra gente, ya que los últimos dos partidos de local no los pudimos ganar. Queda pendiente esa racha de reencontrarnos con el triunfo en casa”.

Finalmente, el argentino se refirió a la competencia que lleva con su compañero de ataque, Pablo Vegetti y el objetivo final de la temporada. “Sabemos que necesitamos estar mucho más arriba y pelear el campeonato, por eso tenemos que sumar de a tres para prendernos en la lucha. En cuanto a Pablo (Vegetti), es muy importante tenerlo en el plantel; sabemos la clase de jugador que es y la jerarquía que tiene. En lo personal, intento aprovecharlo y mantener una competencia sana para potenciarnos y darle lo mejor a Cerro el día del partido”.