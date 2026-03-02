Jorge Bava y la frase “estoy convencido de que vamos a ganar la Libertadores”

Jorge Bava expresó una frase que rápidamente fue viral posterior a la victoria 2-0 de Cerro Porteño sobre Recoleta FC por la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. “Yo creo y estoy convencido de que vamos a ganar la Libertadores y de que vamos a ganar el bicampeonato”, lanzó el técnico azulgrana en la conferencia.

Lea más: Matías Pérez y el gol: “Es un grito de desahogo”

Aunque parezca una afirmación señalando que el Ciclón ganará el certamen continental y un nuevo título de Liga, la declaración de Bava estaba dirigida al convencimiento que todo plantel debe tener sobre los objetivos. “Lo único que sé es que si no estás convencido, ahí estás frito y ya pensás que sabés que no va a pasar”, añadió el técnico.

Jorge Bava y la frase de “ganar la Libertadores”

#AperturaxABC | EL CONVENCIMIENTO DE BAVA 🏆



El DT de Cerro Porteño fue claro: los grandes objetivos son la Libertadores y el Bicampeonato 🔵🔴



#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/2GJ12oVbVI — ABC Deportes (@ABCDeportes) March 2, 2026

“Las metas están bien claras y hay que trabajar”

“Hay que estar calmo, trabajar con el objetivo claro que es el bicampeonato y la Copa Libertadores. Creemos en eso, nos aferramos a eso. Las metas están bien claras y hay que trabajar, aguantar y mejorar. Y después veremos a lo último si se dan. Pero si ya vamos que sí, que no, que puede ser, que no. Yo soy mucho más optimista de la cosas y por voy por eso”, continuó.

“Pero si ya no creemos y si no estamos convencidos hay cien por ciento de posibilidad de que no va a pasar. Yo estoy convencido y los muchachos están convencidos. Hay turbulencias por el caminos, nos ajustaremos los cinturones y trabajaremos para sacar la cosas adelante. Hoy la sacamos con muchas cosas para mejorar y seguir adelante”, finalizó el charrúa.