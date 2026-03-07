El probable equipo de Cerro Porteño para enfrentar a Guaraní en Itauguá

La gran novedad en el esquema del entrenador uruguayo es la inclusión de César Bobadilla. El volante de 19 años, que hasta hace poco portaba el brazalete de capitán en la categoría Reserva, tendrá su bautismo de fuego en Primera División. Bobadilla se sumará a una zona medular, compartiendo funciones con Fabrizio Peralta y Robert Piris da Motta.

Respecto a la formación que viene de vencer a Recoleta FC, Bava introducirá cuatro modificaciones tácticas y obligadas. En el medio, Fabrizio Peralta ocupará el lugar del lesionado Cristhian Paredes, mientras que el juvenil César Bobadilla reemplazará a Carlos Franco. En el frente de ataque, Cecilio Domínguez ocupará el lugar del colombiano Harold Santiago Mosquera, y Jonatan Torres será la referencia de área en sustitución de Pablo Vegetti.

El probable once azulgrana que saltará al césped del 12 de Octubre de Itauguá está conformado por Alexis Martín Arias en el arco; una línea defensiva con Fabricio Domínguez Huertas, Lucas Quintana, Matías Pérez y Marcelo Chaparro; en el centro del campo se ubicarán Fabrizio Peralta, Robert Piris da Motta y César Bobadilla; mientras que la ofensiva quedará a cargo de Juan Manuel Iturbe, Jonatan Torres y Cecilio Domínguez.