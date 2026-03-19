Cerro Porteño: El fin de la era Bava

Presentado el 30 de setiembre de 2025 en reemplazo del argentino Diego Martínez, el orientador charrúa Jorge Bava llegó para enderezar el rumbo del equipo y así lograr el título del torneo Clausura, al que se suma la conquista del trofeo de la Supercopa Paraguay contra el descendido General Caballero de Juan León Mallorquín, a partido único.

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Después de la caída contra el Laureado, Bava mencionó que no estaba en sus planes la renuncia, dando a entender que de registrarse su salida, la misma sería forzada, no voluntaria, por lo que debería recibir una compensación económica (alrededor de 225.000 dólares).

“Si me lo piden, no sería una renuncia, sería inducir a una salida, que es diferente. No creo que pase ninguna de las dos”, había señalado el exportero de Libertad y Guaraní, en nuestro medio.

Los números del profesional oriental no son malos, pero bajo su conducción, el equipo nunca pudo alcanzar un alto nivel futbolístico. Dirigió 22 juegos, de los cuales ganó 13, empató 6 y perdió 3.

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Un aspecto reclamado fue el tardío inicio de la preparación para el presente ciclo, con un dotación que presenta un notorio déficit físico (aún sin la doble competencia), con un tendal de lesionados.

Para la llegada del orientador, el Ciclón desembolsó cerca de US$ 200.000 dólares de indemnización, ya que tenía contrato con Independiente Santa Fe.

* Roberto Junior Fernández. El “Gatito” (37 años) jugó después de mucho y demostró por qué perdió el puesto frente a Alexis Martín Arias. Su última presentación había sido el 13 de noviembre de 2025 por la Copa Paraguay, en la caída en penales contra General Caballero JLM, a la postre ganador del torneo. Su ida al Mundial sería por derecho adquirido, como una especie de reconocimiento por lo que hizo, no precisamente por su presente.