Luis Ortega: “Llegamos y nos cayeron, como efecto dominó, las inhibiciones, y van a caer más”

Ortega señaló que la prioridad actual de la dirigencia se vio desplazada por urgencias financieras que limitaron el margen de maniobra en el mercado de pases. “La situación del club es bastante delicada; necesita un trabajo muy profesional, que es lo que estamos haciendo. Nos hubiese gustado estar concentrados mucho más en lo que es el tema del plantel técnico, buscar jugadores o vender, pero lastimosamente la situación no se dio. Llegamos y nos cayeron, como efecto dominó, las inhibiciones, y van a caer más”.

El vicepresidente subrayó que sanear las cuentas es el paso elemental para aspirar a competir en los frentes que tiene el plantel. “Eso nos llevó a concentrarnos en el área administrativa y financiera, que es el corazón de un equipo de fútbol. Si no tienes bien esa parte, no vas a tener jamás un equipo de fútbol de acuerdo con lo que merecemos. Estamos trabajando; no digo que estemos mal, pero somos conscientes. Hay un equipo de personas muy buenas y estamos dando lo mejor, buscando siempre priorizar todo lo que es el esquema de fútbol”.

La salida de Jorge Bava y el interinato de Achucarro

Respecto a la crisis deportiva que derivó en la desvinculación del entrenador uruguayo, Ortega explicó que la decisión se tomó buscando descomprimir la tensión antes de compromisos vitales. “La situación con Jorge creo que hoy llegó a su límite. La analizamos, la pensamos muy bien, teniendo en cuenta que estamos a dos días de un partido crucial Libertad y también considerando que teníamos el sorteo de la Copa Libertadores. Era mejor dar este paso hoy: apuntalar a Jorge Achucarro, que ya tuvo esta experiencia, ponernos todos juntos en este barco para decir: ‘Bueno, muchachos, tenemos todavía la posibilidad de pelear por este campeonato, peleemos, que ya se nos viene la Libertadores’”.