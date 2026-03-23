Cerro Porteño: Achu hace el aguante

Si bien existe una corriente que desea que “Achu” (Jorge Achucarro) pase de provisorio a definitivo en Cerro Porteño, las autoridades no contemplan dicha posibilidad, por el pesado calendario que ahora establece la doble competencia, con el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que el Ciclón jugará contra Palmeiras, Junior de Barranquilla y Sporting Cristal.

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En tres de los cuatro triunfos de Achucarro, Jorge Morel llegó al gol. El 15 de marzo de 2024 se dio el 1-0 azulgrana contra Luqueño, con tanto del volante central (salida de Víctor Bernay y antes de la llegada de Manolo Jiménez). El 20 de setiembre de 2025 fue 2-0 ante Ameliano, con goles de Luis Amarilla y Morel; el 27 de setiembre del mismo año fue 1-0 sobre Luqueño, con conversión de Jonatan Torres (transición Diego Martínez/Jorge Bava),

El pasado sábado, de la mano de “Achu”, el Ciclón de Barrio Obrero superó a Libertad en La Huerta 3-2 en un dramático duelo, con conversiones de Morel, Fabricio Domínguez Huertas y Cecilio Domínguez.

La dotación azulgrana se prepara para el partido del sábado contra San Lorenzo, a celebrarse en La Nueva Olla, a las 20:30.