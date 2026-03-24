Cerro Porteño, entre lesionados y convocados

El capitán de Cerro Porteño, Víctor Gustavo Velázquez, y Roberto Junior Fernández, participan de la gira europea de la Albirroja para los amistosos contra Grecia (el viernes) y Marruecos (el martes próximo).

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Además, Marcelo Chaparro, consolidado en el puesto de lateral izquierdo, Amín Cristaldo y los chicos de las formativas Jeremías Villanueva, Aldo Sanabria y Fredy Silvero irán con la selección juvenil a São Paulo para los duelos preparatorios contra Brasil, a cumplirse el sábado en São José dos Campos (19:00) y el martes 31 en el Canindé de la capital paulista (16:00).

De esta manera, los seleccionados están descartados para los próximos juegos del Ciclón, que el sábado lidiará con San Lorenzo, en La Nueva Olla, a las 20:30, y el martes 31 medirá a Luqueño en el Defensores el Chaco (mismo horario).