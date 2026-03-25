Cerro Porteño: Creación de comisión azulgrana

La comisión interna de Cerro Porteño está compuesta por Hernán Díaz, quien ya estuvo en el club como auxiliar de Leonardo Astrada; Flavio Pérez, quien también participó de dicho ciclo, y Diego Huerta, quien arribó a la capital del sentimiento con Gabriel Wainer en el 2024.
Díaz estará a cargo de todo lo relacionado al fútbol (planificación y desarrollo), Pérez en la preparación física y la fisiología, mientras que Huerta será el scouting, para captación de valores.
Este trío ayudará a la directiva a la contratación del próximo técnico, tras la salida de Jorge Bava.
Mientras tanto, seguirá el interinato de Jorge Achucarro, quien lleva dirigidos cuatro partidos –en tres etapas–, todos ganados.
El Ciclón de Barrio Obrero se prepara para el duelo sabatino contra San Lorenzo, a cumplirse en La Nueva Olla, a las 20:30.
Los azulgranas no podrán contar con los seleccionados Víctor Gustavo Velázquez, Roberto “Gatito” Fernández (Albirroja mayor) y Marcelo Iván Chaparro (Sub 20).
Matías Pérez es otra sensible baja, por lesión.