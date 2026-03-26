Alexis Martín Arias: “Me llena de orgullo de tener como compañero al arquero de la selección”

En conferencia de prensa, el portero titular Alexis Martín Arias analizó su momento actual y lo que representa tener como alternativa inmediata a una figura de la talla de Roberto “Gatito” Fernández, quien viene de ser el baluarte de la selección paraguaya en las Eliminatorias y su clasificación a la cita mundialista.

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Lejos de verlo como una presión negativa, el arquero argentino calificó la situación como un privilegio y destacó la calidad humana de su compañero de puesto. “La verdad que es un privilegio, primero de representar a este club; después, me llena por ahí de orgullo y de responsabilidad de tener como compañero al arquero de la selección de Paraguay, al arquero que hizo todas las eliminatorias, que lo clasificó al Mundial y que es un gran compañero”.

Martín Arias subrayó que la presencia de Fernández en el banco de suplentes no solo eleva el nivel individual de los arqueros, sino que fortalece la estructura deportiva azulgrana. “La verdad que eso lo hace a uno autoexigirse un poco más, dar el cien por ciento, porque sabe que el que está al lado quiere tu puesto y tiene con qué, tiene trayectoria. Entonces, creo que eso le hace muy bien a Cerro, me hace muy bien a mí y le hace muy bien a él. Entonces, nada, lo veo con mucha naturalidad y creo que es algo muy bueno para el club”.