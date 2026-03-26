Alexis Martín Arias sobre su error ante Libertad: “A nadie le gusta comerse ese tipo de goles”

En la previa de este compromiso, el portero azulgrana Alexis Martín Arias compareció en conferencia de prensa. El guardameta, quien viene siendo figura recurrente deteniendo penales y sosteniendo resultados, no rehuyó a las consultas sobre el error puntual que cometió en el partido anterior y que derivó en el empate transitorio del gumarelo, en el disparo de Federico “Pachi” Carrizo.

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Al ser consultado sobre cómo asimiló ese fallo en un encuentro de tanta relevancia, Martín Arias destacó la importancia del grupo para sobrellevar las dificultades “En el vestuario le agradecía a los muchachos por el esfuerzo que hicieron y de eso se trata el equipo. A veces, cuando uno comete un error, se trata de que el equipo minimice eso. En lo personal, a nadie le gusta comerse ese tipo de goles, pero es parte de esto. Así que trato de borrar rápido tanto lo bueno como lo malo. Trato de hacer borrón y ya pensar en la próxima jugada, pero me quedo con el esfuerzo que hizo el equipo, con el ingreso de los chicos, de los juveniles que nos aportaron frescura y creo que fue un triunfo necesario para nosotros, para el grupo y para el equipo, para sostenernos ahí en la pelea. Así que agradecido al esfuerzo de todos y, más que nada, volver a recalcar esa frescura de los chicos de inferiores que creo que hicieron el cambio del partido”.

⚽️¡GOL DEL PACHI! Federico Carrizo anotó la igualdad para Libertad ante su ex-equipo.



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El portero argentino también reflexionó sobre la madurez necesaria para custodiar la portería de un club con la exigencia de Cerro Porteño. “La verdad que me he preparado mucho para estar en el lugar donde estoy, en el momento que estoy. Creo que es una mezcla por ahí de experiencias, de trabajo, de sacrificio y de hoy, por ahí, encontrarme con esa serenidad dentro del arco en la cual uno siente esa confianza de que las cosas van a salir como uno lo desea. Obviamente va a haber errores, ojalá que sean los menos, pero siempre hay que estar a la altura de lo que pide el arco de Cerro, que la verdad es el más grande de Paraguay, porque a veces te llegan una o dos veces y tenés que estar preparado para responder. Entonces, es un trabajo sumamente mental en el cual uno se prepara toda la semana por ahí para una sola pelota; entonces, hay que sacarla”.

Finalmente, el portero azulgrana valoró el momento de plenitud que atraviesa gracias al soporte de su entorno y la hinchada, reafirmando su compromiso con la mejora constante: “Puedo decir lo que siento: que me vengo sintiendo con mucha confianza, me vengo sintiendo bien, me vengo sintiendo respaldado por mis compañeros, por los cuerpos técnicos y también por el cariño de los hinchas. Entonces, eso quiere decir que uno está haciendo las cosas bien. Siempre hay cositas para mejorar, porque por ahí hay partidos en los que uno termina con el arco en cero, pero hay detalles que se pueden corregir. Así que nada, siempre estoy en búsqueda de esa pequeña mejora que me va a hacer mejor a mí, lo va a hacer mejor al equipo y, lo más importante, es que lo va a hacer ganar a Cerro”.