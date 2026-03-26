Jorge Achucarro y una sorpresa en la formación de Cerro Porteño

Cerro Porteño disputa el sábado la fecha 13 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón de Jorge Achucarro recibirá en La Nueva Olla a San Lorenzo de Julio César Cáceres (20:30) con la obligación de ganar independientemente al resultado de Olimpia, que medirá antes al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero (18:30) en el Defensores del Chaco.

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A dos días del partido, Jorge Achucarro tiene encaminado el equipo: el DT está obligado a realizar cambios por las convocatorias de varios jugadores a las selecciones Absoluta y Sub 20. Pero también, el técnico que continúa ejerciendo el cargo de interino debe modificar por la lesión de uno de los titulares y pilares: Matías Pérez. El defensor sintió una molestia muscular y está descartado.

¿Quién reemplaza a Matías Pérez?

Jorge Achucarro, quien tiene establecido a los sustitutos de Gustavo Velázquez y Marcelo Chaparro, también tiene definido al reemplazante de Matías Pérez. A diferencia de los que ingresan por los dos mencionados, que están al servicio de los combinados nacionales, el que entra por el ex Lanús de Argentina no sumó ningún minuto oficial en el año: Rodrigo Melgarejo.