Vegetti y su adaptación en Cerro Porteño: “Pensé que iba a ser más fácil, me costó un poco más de la cuenta”

Al ser consultado sobre su racha goleadora y el proceso de adaptación, el “Pirata” reconoció que el cambio de país impactó más de lo previsto: “Yo creo que un poco de todo. Yo venía de un fútbol totalmente diferente; venía de estar en un club donde prácticamente era como mi casa y, bueno, todo el cambio fue duro. Uno llega acá como uno más, trae a la familia... Yo tengo dos nenes, la verdad que fue un cambio difícil, una decisión que tomé muy convencido, pero esas cosas no dejan de afectar porque, al fin y al cabo, somos seres humanos. Estuve un poco más de tres años en Brasil, entonces fue difícil; pensé que iba a ser más fácil, la verdad, me costó un poco más de la cuenta. Lo principal es mi manera de tomarlo, de trabajar, de no bajar los brazos. La confianza que me dieron mis compañeros y el apoyo de la familia es importante, pero claramente fue más difícil de lo que yo pensaba”.

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El contexto institucional del club también se movió, con cambios en la dirigencia y en la conducción técnica. Sobre la llegada de Jorge Achucarro al banco, Vegetti destacó la tranquilidad que le brindó el nuevo estratega: “Sí, muchos cambios, muchos cambios. Desde mi llegada, hubo elección, eso afecta a todos nosotros ahí adentro. Después el cambio de entrenador; ahora con Achu, los chicos ya habían tenido un ciclo con él y me habían hablado muy bien de él. En lo personal me dio mucha confianza y eso me sirvió para trabajar con tranquilidad. Es una persona muy humilde, que quiere mucho al club e intenta dar lo mejor; nosotros tenemos que responderle adentro de la cancha, tanto a él como a cualquier entrenador. Con Jorge Bava lo mismo, la verdad que una gran persona Jorge y su cuerpo técnico el fútbol es así: a veces la pelota entra, a veces no. En este club donde se exige ganar todo el tiempo, es difícil. Así que queda seguir trabajando, seguir acortando esa distancia con el puntero. La verdad que tenemos mucha expectativa para afrontar la Copa. Si bien tenemos muchos lesionados, es importante recuperarlos porque los necesitamos realmente. Cuando estemos todos, creo que va a ser un equipo más que competitivo”.

Uno de los puntos críticos de la temporada ha sido la seguidilla de lesiones, lo que obligó a la aparición de varios juveniles en el primer equipo. El delantero valoró el rol de los canteranos y la importancia del grupo: “Es difícil, es difícil adaptarse, más en un club grande. Y los chicos saben lo que es Cerro, porque son de acá, de la casa. Pero nosotros intentamos apoyarlos, intentamos ayudarlos. Después están las decisiones del entrenador, pero la verdad es que están respondiendo bárbaro ante la ausencia de jugadores que para nosotros son muy importantes. Y bueno, eso es un equipo: todos tenemos que responder a la hora de que el entrenador nos necesite. Y como digo siempre: cuando uno logra conseguir cosas importantes, necesitamos de todos, no solamente de uno, dos o tres jugadores”.

Finalmente, ante la proximidad de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores y el apretado calendario que se avecina, Vegetti se mostró confiado gracias a su experiencia previa en el fútbol brasileño: “Yo, en lo personal, estoy acostumbrado porque en Brasil la verdad que jugamos cada tres días todo el año. Jugamos casi 70 partidos al año, entonces yo, personalmente, estoy acostumbrado. Por ahí me parece un poco más extraño jugar o tener tantos días de descanso. Pero bueno, sabemos que va a ser difícil, el desgaste va a ser más grande. Tenemos que ser profesionales, tenemos que saber que nos debemos al club y trabajar 24-7 para estar pronto en cada partido que el entrenador nos necesite”, concluyó.