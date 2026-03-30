Ariel Holan: El día que llega y cuándo asume en Cerro Porteño

Ariel Holan es el nuevo entrenador de Cerro Porteño. El técnico aceptó la propuesta del Ciclón, que había despedido a Jorge Bava luego de la derrota 2-0 ante Rubio Ñu por la fecha 11 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Mientras la directiva del club elegía y acordaba con el argentino, Jorge Achucarro dirigió como interino.

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Blas Reguera confirmó hoy al Cardinal Deportivo que Holan llegará al país el martes. El ex DT de Rosario Central estará presente en el Luis Salinas de Itauguá para observar el partido del Azulgrana contra Sportivo Luqueño por la ronda 14. La presentación oficial del ex DT de la selección paraguaya de hockey será el miércoles en Barrio Obrero.

#CardinalDeportivo | 🗣️"Consideramos que es un DT con mucha experiencia, tiene una manera moderna de trabajar, con mucha intensidad. Le gustan los juveniles y saca lo mejor de los jugadores experimentados. Viene con experiencia y vigencia. Mostró muchas ganas de venir al Club"… pic.twitter.com/Sy41x3uAbB — ABC Deportes (@ABCDeportes) March 30, 2026

¿Cuándo debuta Ariel Holan en Cerro Porteño?

La asunción de Ariel Holan en Cerro Porteño será una semana antes del debut en la Copa Libertadores 2026. Pero el estreno del nuevo técnico no será en el certamen continental sino que, en el campeonato: con tres prácticas, dirigirá contra 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero el sábado 4 de abril, a las 20:30, en La Nueva Olla.