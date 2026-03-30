Ariel Holan es el nuevo entrenador de Cerro Porteño. El técnico argentino de 65 años llegó a un acuerdo con la directiva del Ciclón y es el reemplazante de Jorge Bava, informó hoy el Cardinal Deportivo. El entrenador, que últimamente dirigió a Rosario Central de Argentina, regresa al país luego de haber dirigido a la selección paraguaya de Hockey en el 2000.

Holan y el club de Barrio Obrero pactaron un vínculo por una temporada y el arribo del DT a suelo paraguayo está marcado para las próximas horas. El campeón de la Copa Sudamericana 2017 y la Copa Suruga Bank 2018 con Independiente de Avellaneda observaría el martes al Azulgrana contra Sportivo Luqueño en el Luis Salinas de Itauguá por la fecha 14 del torneo Apertura 2026.

La carrera en el fútbol de Ariel Holan

La carrera de técnico de fútbol de Ariel Holan comenzó en Defensa y Justicia en 2015. Luego condujo a Independiente de Avellaneda entre 2016-2017 y 2018-2019. Dirigió en el extranjero a Universidad Católica de Chile en 2020, 2022 y 2023; a Santos de Brasil en 2021; a León de México en 2021-2022; y a Barcelona de Guayaquil en 2024. Posteriormente regresó a Argentina en 2024.

En los años que dirigió como DT principal, Holan fue campeón con los Cruzados en la Primera División de Chile 2020 y conquistó con el Canalla el título de Liga Profesional de Argentina 2025. Por su lado, ganó la Copa Sudamericana 2017 contra Flamengo en Río de Janeiro y la Copa Suruga Bank 2018 ante Cerezo Osaka en Osaka con el Rojo.