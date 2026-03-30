Cerro Porteño: Holan toma la posta

El profesional Ariel Holan observará el duelo de la noche de este martes en Itauguá de Cerro Porteño contra Luqueño, previsto para las 20:30 y que marcará el fin del interinato del invicto Jorge Achucarro.

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“Es un técnico con mucha experiencia, tiene una manera moderna de trabajar, con mucha intensidad. Le gustan los juveniles y saca lo mejor de los jugadores experimentados. Viene con experiencia y vigencia. Mostró muchas ganas de venir al club”, expresó a ABC el presidente de la institución azulgrana, Blas Atilio Reguera.

La era Holan se iniciará oficialmente el miércoles. Su estreno en el Ciclón está marcado para el sábado contra el 2 de Mayo, en La Nueva Olla, a las 20:30.

* Al Viejo Continente. Jorge Achucarro y Badayco Maciel, “entrenadores residentes” de “la mitad más uno”, viajarán a Europa para cumplir una etapa de capacitación que tendrá cuatro meses de duración.