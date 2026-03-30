Cerro Porteño
30 de marzo de 2026 - 16:50

Cerro Porteño: Holan toma la posta

Ariel Enrique Holan (65 años) tomará el miércoles la conducción técnica de Cerro Porteño.
Ariel Enrique Holan (65 años) tomará el miércoles la conducción técnica de Cerro Porteño.Victor Miranda

El argentino Ariel Enrique Holan llega este martes al país para tomar la conducción técnica de Cerro Porteño.

Por ABC Color

El profesional Ariel Holan observará el duelo de la noche de este martes en Itauguá de Cerro Porteño contra Luqueño, previsto para las 20:30 y que marcará el fin del interinato del invicto Jorge Achucarro.

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“Es un técnico con mucha experiencia, tiene una manera moderna de trabajar, con mucha intensidad. Le gustan los juveniles y saca lo mejor de los jugadores experimentados. Viene con experiencia y vigencia. Mostró muchas ganas de venir al club”, expresó a ABC el presidente de la institución azulgrana, Blas Atilio Reguera.

La era Holan se iniciará oficialmente el miércoles. Su estreno en el Ciclón está marcado para el sábado contra el 2 de Mayo, en La Nueva Olla, a las 20:30.

* Al Viejo Continente. Jorge Achucarro y Badayco Maciel, “entrenadores residentes” de “la mitad más uno”, viajarán a Europa para cumplir una etapa de capacitación que tendrá cuatro meses de duración.