Josué Servín, con alta médica tras conmoción cerebral

En el escrito, Cerro Porteño “comunica que el jugador Josué Servín, durante el encuentro disputado el pasado sábado, debió abandonar el campo de juego tras sufrir una conmoción cerebral a raíz de un traumatismo en la región occipital, asociado a un movimiento brusco y anormal de la columna cervical, producto de un choque, utilizándose así el sexto cambio conforme al reglamento vigente de la FIFA”.

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El informe añade: “Debido a este mecanismo de lesión, fue trasladado en una ambulancia hasta un centro asistencial para evaluación médica inmediata”, menciona el club popular.

Seguidamente, el comunicado consigna: “A su llegada, se constataron leves alteraciones de la fuerza en los cuatro miembros, por lo que se realizaron estudios de tomografía computarizada y resonancia magnética de encéfalo y columna cervical”.

“Las imágenes obtenidas no evidenciaron anormalidades estructurales. Considerando los hallazgos clínicos iniciales, se indicó la internación en unidad de cuidados intensivos para monitoreo evolutivo adecuado, junto con tratamiento analgésico inyectable y antiinflamatorios”.

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“Ayer domingo, se le realizaron estudios complementarios de control, cuyos resultados fueron favorables, por lo que el jugador recibió el alta médica el día de hoy lunes”, indica la nota.