El tiempo de contrato de Ariel Holan con Cerro Porteño es...

Cerro Porteño acordó con el nuevo entrenador: Ariel Holan. El técnico de 65 años aceptó la propuesta del Ciclón y viajará el martes con destino a Asunción para firmar el contrato. El vínculo entre el ex entrenador de Rosario Central y el club de Barrio Obrero es por 18 meses, confirmó el presidente Blas Reguera al Cardinal Deportivo.

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“El contrato es por dieciocho meses, hasta finales de dos mil veintisiete”, expresó Reguera a ABC Cardinal. Holan será el último en arribar a suelo paraguayo ya que los integrantes del cuerpo técnico estarán llegando esta tarde. “El cuerpo técnico llega hoy, y el profe Holan mañana por la mañana, para ver el partido por la tarde en Itauguá”, manifestó.

“Es un DT con mucha experiencia”

“Consideramos que es un DT con mucha experiencia, tiene una manera moderna de trabajar, con mucha intensidad. Le gustan los juveniles y saca lo mejor de los jugadores experimentados. Viene con experiencia y vigencia. Mostró muchas ganas de venir al club”, aseguró Reguera sobre Ariel Holan, quien fue DT de la selección paraguaya de hockey en el 2000.