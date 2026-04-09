Cecilio Domínguez, el dolor de un referente

El “10” de Cerro Porteño, Cecilio Domínguez, arrojó el balón contra el rostro de un rival, siendo tipificada la acción como conducta antideportiva o violenta.

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El Ciclón venía aguantando bien el empate hasta que sobre el final recibió el gol por una mala cobertura defensiva y una floja respuesta del arquero Alexis Martín Arias.

El blanco de las críticas fue Cecilio. “Jamás sentí el dolor que siento por lo que pasó. Sé lo que nos preparamos para comenzar bien este torneo, la ilusión que tenemos todos como cerristas, les pido disculpas por lo que pasó. Me puedo equivocar, no somos perfectos, pero jamás voy a dejar de intentar por algo que tanto quiero”, escribió en sus redes sociales Cecilio, todo un referente del plantel azulgrana.

“No fue nuestra noche. La mano vino cambiada desde los 7 minutos cuando teníamos planificado algo que era trabajar mejor la salida con Morel (Jorge) y poder entrar a campo rival más prolijos. Cuando se desgarró Alan (Soñora) tuvimos que hacer más cambios”, resumió el entrenador Ariel Holan.

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El Ciclón jugará el sábado contra Nacional en Sajonia, a las 20:30, por el torneo Apertura, y el martes enfrentará a Junior de Barranquilla en La Nueva Olla, a las 19:00, por la segunda fecha de la fase de grupos de La Gloria Eterna.