Cerro Porteño: ¿Cuándo vuelve a jugar por la Copa Libertadores?

Cerro Porteño ganó por primera vez en dos fechas del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. En el primer partido de local, el Ciclón de Barrio Obrero superó 1-0 a Junior de Guillermo Paiva en La Nueva Olla y escaló parcialmente al segundo lugar de la tabla de posiciones. La segunda ronda culmina el jueves con Palmeiras vs. Sporting Cristal en São Paulo.

Lea más: Video: El gol de la victoria de Cerro Porteño frente a Junior

Luego de dos jornadas consecutivas, el certamen más importante del continente, al igual que la Copa Sudamericana 2026, tiene una pausa de una semana. La acción volverá el martes 28 de abril con el comienzo de la tercera, la última de la primera rueda. Y en la misma, el Azulgrana jugará nuevamente de local y el rival será el Verdão de Gustavo Gómez, Mauricio y Ramón Sosa.

Cerro Porteño vs. Palmeiras, la fecha 3

La próxima presentación de Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2026 será frente al Palmeiras el miércoles 29 de abril, a las 21:30, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Antes, el Ciclón de Ariel Holan disputará dos encuentros: el superclásico vs. Olimpia el domingo 19 de abril, a las 17:30, en el Defensores del Chaco y vs. Sportivo Ameliano en día y horario a confirmar.