Holan y el armado del once: “Lo armamos con los que físicamente estaban más aptos”

Tras el pitido final, el entrenador Ariel Holan fue consultado sobre la dificultad que implicó la configuración del once inicial ante este panorama de ausencias y qué valor le asigna a este triunfo ante un rival directo que, al igual que el “Ciclón”, se perfila como un contendiente firme por la clasificación. Al respecto, el estratega argentino explicó. “Lo armamos con los que físicamente estaban más aptos y también porque, naturalmente, son los que sostienen a lo largo del partido la mayor cantidad de metros a la mayor intensidad posible. Entonces, desde el punto de vista físico, sabíamos que iba a ser un partido físico; en general, los partidos de copas son partidos físicos”.

Lea más: Cerro Porteño vence a Junior 1-0: Resurgió el Ciclón

El conductor azulgrana profundizó en la estrategia implementada para neutralizar la jerarquía del ataque barranquillero, subrayando la importancia de la planificación frente a un rival que no ofrece referencias fijas. “Tratamos de pensar en que, con todos los chicos que estaban a disposición, podíamos poner en cancha a los que más pueden —por su capacidad natural— sostener estas características. También nos quedamos con los que podían entrar de recambio para darles aire y poder sostener, insisto, la intensidad de los partidos de copas; y sobre todo contra un rival que tiene delanteros de mucha jerarquía, que son muy complicados de marcar porque no tienen posiciones fijas. Si los seguís en personal, dejás muchos espacios y, si te distraés en una, podés sacar del medio; no te dan el derecho a equivocarte”.

El técnico destacó el despliegue defensivo de sus dirigidos, señalando que el éxito radicó en el compromiso colectivo desde la línea de ataque hasta la portería. “Entonces, creo que desde el punto de vista del sistema defensivo, empezando por los delanteros, fue un partidazo. Después, creo que tuvimos algunas jugadas colectivas que a mí me gustaron y que tenemos que confiar también en cómo fuimos capaces de sostener el partido desde el sistema defensivo”.

Lea más: Jonatan Torres: “Necesitábamos también poder conectar con el hincha con un triunfo”

Finalmente, el entrenador puso énfasis en la solidez que el equipo ha mostrado en este arranque de ciclo, destacando el “arco en cero” como un pilar innegociable para consolidarse como un equipo competitivo en el ámbito internacional. “En realidad, es algo que espero que nos enamore, eso; porque llevamos cuatro partidos y nos convirtieron un solo gol y, en general, no nos crean tantas situaciones tampoco. Porque por ahí te hacen un gol, pero te crean muchas situaciones; creo que estamos bajando el promedio de situaciones de gol que nos crean. Donde empecemos a confiar en eso, yo creo que es muy importante para ser un equipo muy competitivo de cara a todo lo que viene: tener el arco en cero”.