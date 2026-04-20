Cerro Porteño: Reanudación, opción azulgrana

El domingo, Olimpia y Cerro Porteño animaron el segundo superclásico de la temporada, en el Defensores del Chaco. El espectáculo se suspendió al minuto 30 debido al enfrentamiento entre los hinchas azulgranas en Norte, propiciando la reacción policial.

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La del presidente Blas Reguera es una defensa lógica de los intereses de su club. El directivo azulgrana señaló que lo ideal es que el partido se dirima en la cancha, no en el escritorio (Tribunal).

“Creemos que la violencia tuvo dos partes. Una que debía apaciguar e hizo todo lo contrario”, señaló entre otras cosas Reguera en referencia a la Policía Nacional.

La institución presentará una denuncia penal contra los que promovieron los hechos vandálicos.