Ariel Holan: “Ahora la Copa Libertadores pasa a ser la prioridad absoluta”

El panorama en Barrio Obrero cambió drásticamente este fin de semana. La caída ante Recoleta FC no solo dolió por el resultado, sino por las consecuencias: la consagración anticipada del tradicional rival. Ante este escenario, Ariel Holan, director técnico de Cerro Porteño, compareció ante los medios con un discurso cargado de autocrítica y, sobre todo, con la mirada puesta en una reestructuración inmediata.

Prioridad internacional y vitrina para los jóvenes

Con tres fechas restantes para el cierre del torneo local, Holan fue claro sobre cómo gestionará el plantel. La intención es clara: volcar todas las energías a los escritorios y al campo internacional, sin descuidar el prestigio de la institución en los partidos que quedan. “Creo que ahora la Copa Libertadores pasa a ser la prioridad absoluta, pero también tenemos una responsabilidad muy grande de la camiseta que representamos. Y vamos a tratar de hacer las dos cosas: de poder tener el equipo más fuerte posible en cancha en el torneo, dando oportunidades para los chicos que jugaron menos y ver a ver cómo responden. Porque nosotros estamos muy enfocados en la Copa, pero de reojo armando una pretemporada totalmente diferente, a la altura de este club; y también subir a la pretemporada a todos aquellos que estén consustanciados de que acá hay que dar un giro importante. Así que vienen partidos todavía importantes y de muchas conclusiones, y todos tenemos que estar a la altura de esos partidos”.

Un balance “determinante” para el futuro

El estratega argentino no ocultó que el club se encuentra en una etapa de diagnóstico severo. El cierre del semestre servirá para pasar el peine fino sobre el rendimiento de cada integrante del plantel y tomar decisiones drásticas para el torneo Clausura. “Pensar ahora en los tres partidos que quedan del campeonato y en seguir ajustando cosas y, de cara al futuro, terminar de hacer un balance importantísimo y determinante para el semestre que viene. Analizar profundamente todas las dificultades por las que hemos atravesado, los motivos por los cuales las hemos atravesado, el nivel de responsabilidades también; y tomar las decisiones que correspondan para que el semestre que viene podamos tener otro nivel de competitividad”.