Ariel Holan: “Intentamos por todos los medios estar competitivos hasta el final”

El golpe fue certero. La caída de Cerro Porteño ante Recoleta FC en el Arsenio Erico no solo significó perder tres puntos, sino también entregar el título del Torneo Apertura 2026 a su tradicional rival, Olimpia con tres fechas de antelación. En medio de un clima de frustración, Ariel Holan analizó el cierre del certamen local y la deuda pendiente del “Ciclón” en este semestre.

Para el entrenador azulgrana, el equipo luchó hasta donde pudo, pero las unidades dejadas por el camino terminaron siendo determinantes para el desenlace que favoreció al Decano: “Lamentablemente creo que intentamos por todos los medios estar competitivos en el campeonato hasta el final. Podíamos haberlo conseguido si hubiéramos conseguido algunos puntos que no conseguimos, realmente hay un montón de circunstancias, quedan ahora en estos tres partidos hacer el cierre final del semestre porque evidentemente hay muchas cosas que ajustar. Y aferrarnos ahora a terminar el semestre en el campeonato de la mejor manera posible, tratar de poner a los que estén mejor para los partidos. pensar ahora en los tres partidos que quedan del campeonato y en seguir ajustando cosas y de cara al futuro terminar de hacer un balance importantísimo y determinante para el semestre que viene”.

Un balance “determinante” para el Clausura

Holan no ocultó que el rendimiento del plantel entrará bajo la lupa. Con la mirada ya puesta en la segunda mitad del año, el técnico adelantó que se vendrán decisiones importantes en Barrio Obrero para elevar la vara de competitividad: “Analizar profundamente todas las dificultades por las que hemos atravesado los motivos por los cuales los hemos atravesado, el nivel de responsabilidades también y tomar las decisiones que correspondan para el semestre que viene tener otro nivel de competitividad”.

La Copa Libertadores: El último refugio de la ilusión

Pese al amargo sabor en el ámbito doméstico, el “Ciclón” tiene una oportunidad de redención en la Copa Libertadores. Holan se mostró optimista respecto al desempeño internacional de sus dirigidos, destacando la entrega mostrada ante Junior de Barranquilla y Palmeiras, prometiendo una lucha feroz por la clasificación. “Y con respecto a la Copa creo que estamos competitivos, creo que la ilusión de todos es seguir en la Libertadores, hacer un esfuerzo, redoblar todos los esfuerzos habidos y por haber. No es fácil lo que nos queda, pero tenemos que representar al club con la hidalguía y la dignidad que lo hicimos hasta ahora en estos partidos de Copa sobre todo en los últimos dos partidos que fueron realmente partidos duros, duros, duros y el equipo estuvo competitivo y estuvo a la altura”.

El DT cerró su intervención reafirmando el compromiso del plantel para lo que resta de la fase de grupos, asegurando que la garra será el sello distintivo del equipo. “Y saber que vamos a luchar con todo por ese motivo y también con mucha enjundia y garra y todo lo que deportivamente esté a nuestro alcance para poner para cumplir el objetivo de seguir en las Copas, cuanto mínimo seguir en las Copas”.