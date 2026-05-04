Cerro Porteño, encaminado a su ¡40º subcampeonato!

El campeonato Apertura 2026 fue adjudicado por Olimpia, de manera adelantada. El club franjeado llegó a 43 puntos, Cerro Porteño tiene 34, Nacional está con 32 y Ameliano tiene 30, en los principales lugares.
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Al primer certamen oficial del año aún le quedan tres rondas, por lo que el subcampeonato aún no está resuelto.
Para el Ciclón de Barrio Obrero, culminar en la segunda posición no es para nada un logro, aunque le puede servir para ingresar a la Copa Libertadores, eventualmente a través del puntaje acumulado. De todas maneras, tiene todas las condiciones de pelear el título del torneo Clausura.
“La mitad más uno” fue campeón en 35 oportunidades, en 1913, 1915, 1918, 1919, 1935, 1939, 1940, 1941, 1944, 1950, 1954, 1961, 1963, 1966, 1970, 1972, 1973, 1974, 1977, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 2001, 2004, 2005, Apertura 2009, Apertura 2012, Clausura 2013, Apertura 2015, Clausura 2017, Apertura 2020, Clausura 2021 y Clausura 2025.
Sin embargo, la cantidad de vicecampeonatos es mayor, 39: 1914, 1937, 1938, 1942, 1945, 1948, 1951, 1953, 1957, 1958, 1959, 1960, 1964, 1968, 1971, 1976, 1980, 1984, 1991, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2006, Apertura 2010, Clausura 2010, Clausura 2011, Clausura 2014, Clausura 2015, Apertura 2018, Clausura 2018, Apertura 2019, Apertura 2022, Clausura 2022, Apertura 2023, Clausura 2023, Apertura 2024 y Apertura 2025.