Cerro Porteño, con viaje a Colombia para otro desafío en la Libertadores

Movida mitad de semana para Cerro Porteño, sobre todo para la logística. La jornada de miércoles arranca bien temprano con el entrenamiento en la “Capital del sentimiento”, tras el cual se realizarán los aprestos para el traslado al aeropuerto Silvio Pettirossi, en Luque.

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Poco después del mediodía saldrá la aeronave con destino a Cartagena, ciudad en la que oficia de local en la Copa Libertadores el Junior de Barranquilla, teniendo en cuenta que el Metropolitano Roberto Meléndez está siendo objeto de mejoras.

El viaje al país cafetero será en vuelo privado (chárter), lo que supone una mayor comodidad del grupo, que dispondrá un avión más grande a pedido de la dirigencia que hará una erogación superior.

El duelo entre el Tiburón colombiano y el Ciclón paraguayo corresponde a la cuarta fecha de la fase de grupos. Se disputará en el estadio Jaime Morón León de Cartagena, a las 21:00, hora local, las 23:00 de nuestro país.

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El enfrentamiento contará con la conducción arbitral del chileno Piero Maza. Su compatriota, Juan Lara, será el encargado del VAR.

El Grupo F es encabezado por Sporting Cristal, con 6 puntos. Palmeiras marcha segundo, con 5; Cerro Porteño está tercero (en zona de Copa Sudamericana), con 4, mientras que Junior está último, con 1.