Jonatan Torres: “Entendimos el partido que debíamos jugar”

Cerro Porteño logró un valioso y clave triunfo en Colombia en el comienzo de la segunda y decisiva rueda de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La victoria 1-0 con el golazo de Pablo Vegetti encamina al Ciclón a los octavos de final. “Nos pudimos llevar los tres puntos para Asunción, así que muy contentos”, expresó Jonatan Torres al finalizar el partido ante Junior.

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“La verdad que veníamos en busca de un buen resultado. Creo que el equipo supo entender el partido que teníamos que jugar. Hicimos un desgaste muy grande de lo físico y creo que lo supimos lastimar, sobre todo en el primer tiempo. Sabemos la clase de rival que son así que supimos jugarle de buena manera y por eso tuvimos el premio”, analizó el delantero argentino en zona mixta.

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Declaraciones de Jonathan Torres tras la victoria de Cerro Porteño en Colombia 🎙️#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/eUiLdwItTq — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 8, 2026

Jonatan Torres: “No nos podemos relajar”

Torres advirtió que “no nos podemos relajar” porque el “grupo es muy parejo”. “Sabemos que estamos en un grupo muy parejo en el que un triunfo te acomoda muy bien, pero bueno, no nos podemos relajar. Tenemos dos partidos muy importantes ahora y podemos revalidar”, apuntó el atacante con relación a los encuentros frente a Palmeiras en Brasil y Sporting Cristal en Paraguay.

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