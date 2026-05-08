Junior vs. Cerro Porteño: resultado, resumen y golazo

Cerro Porteño venció 1-0 a Junior con un golazo de Pablo Vegetti. El Ciclón es segundo y está en zona de clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Junior vs. Cerro Porteño en vivo hoy

01:30 Cerro: ¿Cuándo y dónde vuelve a jugar?

Cerro Porteño derrotó 1-0 a Junior con un golazo de Pablo Vegetti y escaló al segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

01:12 El Grupo F tras la victoria ante Junior

Cerro Porteño superó 1-0 a Junior de Barranquilla y es segundo en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

90+8′ ¡Final del partido en Cartagena!

Ganó Cerro Porteño: el Ciclón derrotó 1-0 a Junior por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

90+4′ Alexis Martín Arias salvó a Cerro Porteño

El arquero de Cerro Porteño sostiene un cabezazo que iba directo al arco. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

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91′ Un hincha invadió el campo de juego

Un hincha de Junior ingresó al campo. La seguridad atrapó al aficionado y el juego continúa. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

90′ Tiempo cumplido: ¡6 minutos de adición!

El árbitro adicionó 6 minutos al partido Junior vs. Cerro Porteño. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

89′ Tarjeta amarilla en Junior de Barranquilla

Jean Carlos Pestaña es amonestado en Junior. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

81′ Dos modificaciones en Junior

Yimmi Chará por Jesús Rivas y Bryan Castrillón por Joel Canchimbo, los cambios en Junior. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

80′ Dos modificaciones en Cerro Porteño

Fabrizio Peralta y Juan Manuel Iturbe ingresan por Fabricio Domínguez y Jonatan Torres en Cerro Porteño. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

79′ Carlos Bacca erró una jugada clara de gol

Carlos Bacca, que parecía estar adelantado, falló el arco en un mano a mano con Alexis Martín Arias. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

Carlos Bacca estuvo cerca de anotar

78′ Pablo Vegetti pide asistencia médica

Pablo Vegetti cayó al suelo en el intento de contragolpe de Cerro Porteño. El árbitro no cobró falta. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

71′ Jonatan Torres probó desde fuera del área

Jonatan Torres disparó desde lejos y el balón pasó sobre la portería de Junior. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

66′ Dos modificaciones en Junior

Edwin Herrera y Kevin Pérez ingresan por Jhomier Guerrero y Teófilo Gutiérrez, respectivamente, en Junior. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

63′ Tarjeta amarilla en Junior de Barranquilla

Jhomier Guerrero fue amonestado en Junior. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

62′ Dos modificaciones en Cerro Porteño

Rodrigo Gómez y Mateo Klimowicz ingresan por César Bobadilla y Alan Soñora respectivamente. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

61′ Tarjeta amarilla en Cerro Porteño

Gustavo Velázquez perdió un balón y terminó agarrando al rival. El capitán de Cerro Porteño fue amonestado. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

60′ Modificación en Junior de Barranquilla

Carlos Bacca reemplaza al paraguayo Guillermo Paiva en el primer cambio de Junior. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

56’ Jhomier Guerrero erró el empate de Junior

Asistencia de Guillermo Paiva y definición de Jhomier Guerrero en el área de Cerro Porteño. El balón pegó en la parte posterior de la red. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

54′ Cerro Porteño sufre en el segundo tiempo

Junior arrancó mejor en el segundo tiempo y presiona a Cerro Porteño, que no puede salir de campo propio. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

49′ Junior vs. Cerro Porteño, reanudado

Vuelven a jugar Junior y Cerro Porteño tras la demora de un par de minutos por bengalas. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

46′ Partido detenido por bengalas encendidas

Los hinchas de Junior prendieron bengalas en la tribuna norte y el partido ante Cerro Porteño está detenido. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

00:05 ¡Arrancó el segundo tiempo en Cartagena!

En marcha la complementaria: Cerro Porteño supera por 1-0 a Junior de Barranquilla. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

50′ ¡Final de primer tiempo en Colombia!

Cerro Porteño supera 1-0 a Junior con el golazo de Pablo Vegetti al finalizar el primer tiempo en Cartagena. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

45+3′ Tarjeta amarilla en Cerro Porteño

Alexis Martín Arias fue amonestado por demorar la salida. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

45′ Tiempo cumplido: ¡5 minutos de adición!

Cinco minutos de adición para finalizar el primer tiempo de Junior vs. Cerro Porteño. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

40′ Anulan el empate de Junior por off-side

Gol anulado a Guillermo Paiva por posición adelantada de Teófilo Gutiérrez. El partido continúa 1-0 a favor de Cerro Porteño. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

37′ César Bobadilla tuvo el 2-0 de Cerro Porteño

César Bobadilla recibió un pase de Jonatan Torres y encaró hacia el área. El volante remató y la pelota acabó en el corner. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

36′ Junior estuvo muy cerca del empate

Yeison Suárez remató de larga distancia y el balón pasó muy cerca del palo izquierdo del arco de Alexis Martín Arias. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

32’ Juan David Ríos es asistido en el campo

Juan David Ríos recibió un golpe accidental de César Bobadilla y recibió asistencia médica en el campo. Junior pidió revisión VAR y roja para el volante de Cerro Porteño. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

28′ Alexis Martín Arias salvó a Cerro Porteño

Alexis Martín Arias desvió un remate de larga distancia de Jesús Rivas. El arquero de Cerro Porteño evitó el empate de Junior. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

24′ Luis Muriel avisó para Junior de Barranquilla

Junior llegó con peligro por primera vez en el partido. Luis Muriel avisó con un remate que pasó cerca de la portería de Alexis Martín Arias. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

19′ Cerro Porteño, con ventaja y sin sufrir

Cerro Porteño derrota 1-0 a Junior con el golazo de Pablo Vegetti. Por el momento, el Ciclón no sufre.¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

17′ ¡Mirá el golazo de Pablo Vegetti vs. Junior!

Pablo Vegetti marcó el 1-0 de Cerro Porteño con un golazo de larga distancia.

13′ ¡Gooooooooooooooooool de Cerro Porteño!

Pablo Vegetti anota el 1-0 contra Junior por la Copa Libertadores 2026. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

11′ ¡Cerro Porteño estuvo cerca del primer gol!

César Bobadilla ganó por izquierda, habilitó a Pablo Vegetti en el área. El delantero fue anticipado por un rival y el balón terminó en el córner. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

9′ Pase largo de Guillermo Paiva en ataque

Guillermo Paiva asistió con un lanzamiento largo a espaldas de los defensores de Cerro Porteño, pero Alexis Martín Arias cortó el avance. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

7′ Cerro Porteño intenta tomar el protagonismo

Cerro Porteño es protagonista al inicio del partido. El Ciclón maneja el balón en los primeros minutos. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

3′ Cruce salvador de Gustavo Velázquez

Gustavo Velázquez anticipó un pase dentro del área y cortó una ocasión manifiesta de gol de Junior. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

22:00 ¡Comenzó Junior vs. Cerro Porteño!

Junior y Cerro Porteño juegan en Colombia por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

22:50 ¡DIM vs. Flamengo fue cancelado en Medellín!

DIM vs. Flamengo está cancelado debido a la pirotecnia e invasión de hinchas en el Atanasio Giradot.

22:40 La entrada en calor de Cerro Porteño

Los jugadores de Cerro Porteño realizan el calentamiento en la previa del partido frente a Junior por la Copa Libertadores 2026. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

¡Nuestros futbolistas ya realizaron la entrada en calor! 💪😤🌪️



¡En minutos, juega el Ciclón! 🔵🔴 pic.twitter.com/8yUXeo8IrU — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) May 8, 2026

22:30 La tensa pelea de Julio Enciso con Martial Godo

Julio Enciso erró un penal en la eliminación de Racing de Estrasburgo en la Conference League. Antes de patear, el futbolista paraguayo discutió y anduvo a los manotazos con un compañero.

22:10 ¡Guillermo Paiva es titular vs. Cerro Porteño!

Junior confirmó la formación para enfrentar a Cerro Porteño: el ex Olimpia Guillermo Paiva es titular. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

22:05 ¡Escándalo DIM vs. Flamengo!

Independiente Medellín vs. Flamengo está demorado por bengalas e invasión de los hinchas en el Atanasio Girardot.

22:00 La formación de Cerro Porteño vs. Junior

Ariel Holan confirmó la alineación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Junior por la Copa Libertadores 2026. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

📋 Alineación confirmada del Ciclón para enfrentar a Junior 🌪️⚽️ pic.twitter.com/LjpUWWaS3D — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) May 8, 2026

21:50 ¡Cerro Porteño está en el Jaime Morón!

Cerro Porteño llegó al estadio Jaime Morón para enfrentar a Junior por la Copa Libertadores 2026. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

¡Llegó el Ciclón! 🌪️



Nuestro plantel ya se encuentra en el Jaime Morón ⚽💪🏟️ pic.twitter.com/FChykaYNMI — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) May 8, 2026

21:45 Junior de Barranquilla llegó al Jaime Morón

Junior, con Guillermo Paiva, llegó al estadio Jaime Morón para enfrentar a Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

21:30 ¿A qué hora juega Junior vs. Cerro Porteño?

Cerro Porteño enfrenta hoy a Junior por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Conozca a qué hora juega.

21:15 Así luce el estadio Jaime Morón de Cartagena

Cerro Porteño visita a Junior en el estadio Jaime Morón de la ciudad de Cartagena. ¡Prendete a ABC Paraguay en Youtube!

¡El Jaime Morón, listo para recibir al Ciclón de Barrio Obrero! 🏟️⚽️🇨🇴 pic.twitter.com/09tMy8X67A — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) May 7, 2026

21:00 ¡Comienza la previa de Junior vs. Cerro!

Sumate a ABC Paraguay en Youtube y prendete a la previa de Junior vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026.