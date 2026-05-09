Cásar Bobadilla: “Que la hinchada más grande del país esté pidiendo por vos es algo único”

El juvenil destacó la dificultad que representó el escenario en Barranquilla y la importancia de sumar de a tres en el torneo internacional. “La verdad que fue una sensación muy linda, única. Sabemos lo que es jugar en Copa Libertadores, más aún de visitante; con la gente que tiene Junior también. Y, gracias a Dios, se nos dio todo muy bien”.

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Consultado sobre lo que representó quedar sin la chance de defender el título en el torneo local, el oriundo de Capiatá reconoció que el grupo era consciente de la necesidad de un resultado de esta magnitud para retribuir el apoyo del seguidor azulgrana. “Ya estábamos en deuda con eso también, con el hincha; y veníamos trabajando en la semana y mentalizados en que esta victoria nos puede llevar mucho más arriba que Junior. En la semana luego ya estaba entrenando; el profe me hablaba, me daba indicaciones, también los compañeros y, gracias a Dios, pude jugar”.

#LibertadoresxABC | “QUE LA HINCHADA MÁS GRANDE DEL PAÍS PIDA POR VOS ES ALGO ÚNICO” 💙❤️



Declaraciones de César Bobadilla, mediocampista de Cerro Porteño, a su llegada a Paraguay tras la victoria azulgrana en Colombia 🔵🔴#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/OCG0J3R9Pk — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 9, 2026

El respaldo del “Pueblo” y el sacrificio del hincha

Uno de los puntos más destacados para el canterano es el pedido de la hinchada por su titularidad, un sueño que persigue todo jugador formado en la institución. Además, valoró el esfuerzo de quienes viajaron hasta Colombia. “La verdad que es algo único. Uno siempre sueña con esto: que la hinchada más grande del país esté pidiendo por vos. Yo creo que es algo único, algo que todo jugador que se está formando allá en la cantera desea; y, gracias a Dios, se me está dando eso. Y también, muchísimas gracias a la hinchada de Cerro. Colombia no es cerca; sabemos que la hinchada hizo un sacrificio enorme para estar ahí y la verdad que eso nos ayudó mucho, nos motivó para poder conseguir los tres puntos”.

Locales en Cartagena 🌪️🇨🇴



Sin dudas, ¡La Mejor Hinchada del País! 🔵🔴 pic.twitter.com/Cilqa3jbz7 — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) May 8, 2026

Las instrucciones de Ariel Holan

Finalmente, el futbolista detalló los pedidos tácticos del entrenador para enfrentar al conjunto colombiano, priorizando el orden sin perder la esencia de su juego. “Primero que nada, que juegue ordenado a la hora de la marca, porque Junior también tiene sus cosas, sus virtudes; y a la hora de jugar, que haga lo que sé hacer y lo que me trajo acá, a donde estoy hoy en día”.