Marcelo Chaparro: “Nos hizo bien el partido contra Palmeiras; pudimos hacernos más fuertes”

El lateral izquierdo, quien se convirtió en una pieza fundamental ante la ausencia de Blas Riveros, analizó lo que dejó el duelo ante el conjunto colombiano y cómo influyeron los partidos previos en la mentalidad del plantel. “Bueno, estamos muy contentos por la victoria. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil de visitantes y, gracias al buen grupo que tenemos, pudimos sacar el resultado. Creo que nos hizo bien el partido contra Palmeiras; creo que pudimos hacernos más fuertes. Y, como toda Copa Libertadores, es un partido muy difícil y, gracias a Dios, pudimos sacar los tres puntos”.

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Sobre su presente personal y la responsabilidad de ocupar un lugar en la defensa azulgrana, el futbolista destacó el respaldo que recibe por parte del cuerpo técnico para proyectarse al ataque. “Siempre tenemos que estar preparados para toda situación, porque estamos jugando en Cerro Porteño y siempre tenemos que sacar el resultado positivo. Estoy muy contento por todo lo que estoy viviendo ahora; el profe me habla mucho, me pide que me suelte, que ataque y que no tenga miedo a atacar”.

#LibertadoresxABC | “NOS HIZO BIEN EL PARTIDO CONTRA PALMEIRAS” 🇧🇷



Declaraciones de Marcelo Chaparro, lateral de Cerro Porteño, a su llegada a Paraguay tras la victoria azulgrana en Colombia 🔵🔴#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/FSm8FZCdkV — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 9, 2026

Competencia sana y polifuncionalidad

Finalmente, se refirió a la disputa por el puesto ante el inminente regreso de Blas Riveros, quien se encuentra en proceso de recuperación, y recordó su formación en las inferiores del club como base para adaptarse a lo que el equipo necesite. “Siempre es bueno tener una competencia sana, como vos decís, y le esperamos a Blas, que se recupere lo más pronto posible para estar todos al 100. Yo siempre estoy disponible para el profe en el puesto que me necesite; yo creo que estoy preparado para eso. Desde las formativas es que vengo jugando en varios puestos y no tengo ningún problema en cumplirlo”.