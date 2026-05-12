La producción de Cerro Porteño con el comando de Holan

El 2026 futbolístico de Cerro Porteño, incluyendo torneo Apertura 2026 y Copa Libertadores, contempla 24 partidos, con 12 victorias, 6 empates y 6 de derrotas.

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Con la conducción del argentino Ariel Holan, el Ciclón de Barrio Obrero lleva 9 juegos, con 3 triunfos, 4 igualdades y 2 caídas.

Con la causa perdida a nivel local, debido a la coronación anticipada de su tradicional rival, Olimpia, Cerro Porteño se vuelca a la Libertadores, teniendo como primera misión avanzar a los octavos de final.

El viernes, “la mitad más uno” jugará con Sportivo Trinidense, en el estadio de Sol de América, a las 17:00, por la penúltima ronda del campeonato doméstico, en el que marcha en la tercera posición, teniendo el mismo puntaje que el segundo, Nacional.

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Por el máximo evento de la Conmebol, Palmeiras y Cerro Porteño lidiarán el miércoles 20, en el Allianz Parque de São Paulo, a las 21:30, por la quinta fecha de la fase de grupos.

Palmeiras lidera el F con 8 puntos, seguido por Cerro Porteño que tiene 7. El Sporting Cristal marcha tercero, con 6, mientras que Junior de Barranquilla está en el sótano, con 1.

En la última fecha, el Ciclón cotejará con Cristal, el jueves 28 en La Nueva Olla, a las 19:00.