Enrique Biedermann: “Queremos seguir en la Copa Libertadores”

Cerro Porteño disputa la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón, segundo en la tabla de posiciones y en zona de clasificación a la próxima instancia, enfrenta a Palmeiras por un triunfo que pueda acercar el boleto a los octavos de final. El partido es el miércoles 20 de mayo, a las 21:30, hora de Paraguay, en el Allianz Parque de São Paulo.

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Previo al viaje del plantel a Brasil, Enrique Biedermann habló con los medios y puntualizó que el objetivo del Azulgrana continuar en el certamen más importante del continente. Tras la victoria 1-0 sobre Junior de Barranquilla en Cartagena con el golazo de Pablo Vegetti, los dirigidos por Ariel Holan habían asegurado el pase a los play-offs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

#CardinalDeportivo | Enrique Biedermann, dirigente de Cerro Porteño 🔵🔴



🗣️"Estamos en óptimas condiciones, recuperando lesionados"



🗣️"Vamos a salir a presionar en toda la cancha"



🗣️"El objetivo siempre fue pasar a octavos de final, queremos seguir en la Libertadores"… pic.twitter.com/07Z9Qj3Qf4 — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 19, 2026

“Queremos seguir en la Copa Libertadores”

“El objetivo siempre fue pasar a octavos de final”, aseguró Biedermann a ABC TV. “Nosotros queremos seguir en la Copa Libertadores”, insistió el dirigente. En esta ronda, el club de Barrio Obrero puede sellar el pase siguiente ronda, pero no depende de si mismo: está obligado a ganar contra el Verdão y esperar que Sporting Cristal pierda ante el Tiburón en Colombia.

¿Qué necesita Cerro para clasificar a 8vos?

Si Cerro Porteño triunfa contra Palmeiras en São Paulo y Sporting Cristal pierde ante Junior en Cartagena (miércoles a las 23:00, hora de Paraguay), el Ciclón sumará 10 puntos, será primero del Grupo F y aumentará a 4 unidades la diferencia con los peruanos cuando restarán solo 3 por jugar. En este escenario, en la última ronda, el Azulgrana peleará con los brasileños por el primer puesto.