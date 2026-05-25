El semestre de Cerro Porteño, a falta de un partido para el cierre

El jueves, Cerro Porteño enfrentará al peruano Sporting Cristal, en La Nueva Olla, a las 19:00, en la sexta y última ronda de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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El Ciclón lidera la llave F con 10 puntos, con la clasificación asegurada a los octavos de final del mayor torneo de la Conmebol a nivel de clubes.

El brasileño Palmeiras marcha segundo, con 8, Cristal va tercero, con 6, mientras que Junior de Barranquilla está con 4, pugnando por ingresar a la Copa Sudamericana. A nivel internacional, la marca azulgrana es de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota.

El primer tramo del año se salva con la campaña en La Gloria Eterna, ya que la producción en el torneo Apertura no fue la mejor.

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En la competencia doméstica, “la mitad más uno” registró 11 triunfos, 5 igualdades y 6 caídas. El año comenzó bajo la conducción técnica del uruguayo Rodrigo Bava, continuó con el interinato de Jorge Achucarro y prosiguió con el argentino Ariel Holan, el conductor actual.

De los 27 cotejos animados hasta aquí en este ciclo, Cerro Porteño ganó 14, empató 6 y perdió 7.

En cuanto a Holan, el mismo lleva 12 encuentros, con 5 triunfos, 4 empates y 3 derrotas.