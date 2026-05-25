Cerro Porteño
25 de mayo de 2026 a la - 12:52

El semestre de Cerro Porteño, a falta de un partido para el cierre

Futbolista de Cerro Porteño en camiseta roja y azul, muestra alegría tras anotar, con otros jugadores de Rubio Ñú en el fondo.
Ignacio Aliseda festeja su gol, en la victoria del domingo de Cerro Porteño contra Rubio Ñu 2-0, por la última fecha del campeonato Apertura 2026.FERNANDO ROMERO

Tercero en el finalizado torneo Apertura 2026 y líder en su grupo en la Copa Libertadores, en el que aún debe jugar un partido en busca del primer puesto. En este material les presentamos los números de Cerro Porteño en el primer tramo futbolístico de la temporada.

Por ABC Color

El jueves, Cerro Porteño enfrentará al peruano Sporting Cristal, en La Nueva Olla, a las 19:00, en la sexta y última ronda de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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El Ciclón lidera la llave F con 10 puntos, con la clasificación asegurada a los octavos de final del mayor torneo de la Conmebol a nivel de clubes.

El brasileño Palmeiras marcha segundo, con 8, Cristal va tercero, con 6, mientras que Junior de Barranquilla está con 4, pugnando por ingresar a la Copa Sudamericana. A nivel internacional, la marca azulgrana es de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota.

El primer tramo del año se salva con la campaña en La Gloria Eterna, ya que la producción en el torneo Apertura no fue la mejor.

En la competencia doméstica, “la mitad más uno” registró 11 triunfos, 5 igualdades y 6 caídas. El año comenzó bajo la conducción técnica del uruguayo Rodrigo Bava, continuó con el interinato de Jorge Achucarro y prosiguió con el argentino Ariel Holan, el conductor actual.

De los 27 cotejos animados hasta aquí en este ciclo, Cerro Porteño ganó 14, empató 6 y perdió 7.

En cuanto a Holan, el mismo lleva 12 encuentros, con 5 triunfos, 4 empates y 3 derrotas.