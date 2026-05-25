Cerro Porteño
25 de mayo de 2026 a la - 12:45

Cerro Porteño vs. Sporting Cristal: Más de 15.000 entradas vendidas

Los hinchas de Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los hinchas de Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay. Juan Pablo Pino

Cerro Porteño reportó que más de 15.000 entradas fueron vendidas a tres días del partido contra Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026.

Por ABC Color

Cerro Porteño enfrenta a Sporting Cristal en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Clasificado a los octavos de final luego de la histórica victoria 1-0 sobre Palmeiras en São Paulo, el Ciclón de Ariel Holan juega la fecha 6 con el objetivo de finalizar primero en la llave. El partido es el jueves 28 de mayo, a las 19:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción.

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A tres días del encuentro, el club de Barrio Obrero reportó que ya fueron adquiridas más de 15.000 entradas. La venta continúa en la Fase 2 con precios diferencias para socios y no socios. Los hinchas pueden acceder a una localidad a través de la APP Cerro Porteño y en el Lobby de La Nueva Olla. “Todos los niños deberán pagar la totalidad de sus entradas”, informó.

Cerro Porteño vs. Sporting Cristal: Precios de entradas

Graderia Novena: Socios 10.000 gs.; No Socios 20.000 gs.

Graderia Norte: Socios 20.000 gs.; No Socios 40.000 gs.

Platea (Alta y Baja): Socios 40.000 gs.; No Socios 70.000 gs.

Preferencia Lateral: Socios 100.000 gs.; No Socios 150.000 gs.

Preferencia VIP: Socios 120.000 gs.; No Socios 170.000 gs.