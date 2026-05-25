Cerro Porteño vs. Sporting Cristal: Más de 15.000 entradas vendidas

Cerro Porteño enfrenta a Sporting Cristal en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Clasificado a los octavos de final luego de la histórica victoria 1-0 sobre Palmeiras en São Paulo, el Ciclón de Ariel Holan juega la fecha 6 con el objetivo de finalizar primero en la llave. El partido es el jueves 28 de mayo, a las 19:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción.
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A tres días del encuentro, el club de Barrio Obrero reportó que ya fueron adquiridas más de 15.000 entradas. La venta continúa en la Fase 2 con precios diferencias para socios y no socios. Los hinchas pueden acceder a una localidad a través de la APP Cerro Porteño y en el Lobby de La Nueva Olla. “Todos los niños deberán pagar la totalidad de sus entradas”, informó.
Cerro Porteño vs. Sporting Cristal: Precios de entradas
Graderia Novena: Socios 10.000 gs.; No Socios 20.000 gs.
Graderia Norte: Socios 20.000 gs.; No Socios 40.000 gs.
Platea (Alta y Baja): Socios 40.000 gs.; No Socios 70.000 gs.
Preferencia Lateral: Socios 100.000 gs.; No Socios 150.000 gs.
Preferencia VIP: Socios 120.000 gs.; No Socios 170.000 gs.