Cerro Porteño, en diálogo con los Romero

El mayor desafío de Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, es superar los octavos de final de la Copa Libertadores, contra Palmeiras.

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El presidente del club, Blas Atilio Reguera y miembros del “primer anillo” dirigencial, abrieron contactos con los mellizos Romero, Ángel Rodrigo y Óscar David (de 33 años), con el deseo de volver a contar con ellos como ocurrió en el inicio de la carrera profesional de los atletas.

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Si bien el componente económico es el principal obstáculo, el amor por la institución podría primar para que los hermanos den el “sí”, al menos por lo que resta de este 2026, para eventualmente volver a salir al exterior, ya que aún se encuentran en plena vigencia.

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Ángel, que juega de centrodelantero, se encuentra actualmente en el Boca Juniors argentino, mientras que Óscar, que se desempeña como volante creativo, defiende los colores de Huracán, también en el vecino país.

La dirigencia azulgrana gestiona a la vez el levantamiento de la inhibición de la FIFA para realizar las incorporaciones. La primera es el volante central argentino Agustín Almendra, de 26 años, últimamente en el Necaxa de México.

Las negociaciones para le llegada del zaguero Lucas Merolla (30), a esta altura estarían caídas.