Entradas a la venta para Cerro Porteño vs. Palmeiras

En medio de la “fiebre mundialista”, Cerro Porteño palpita con la Copa Libertadores 2026 y su cruce contra el brasileño Palmeiras, al que enfrentó en la fase de grupos, alcanzando buenos resultados, empate de local y victoria de visitante.

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El primer partido de la serie por un cupo a cuatros de final está fijado para el miércoles 12 de agosto, en el Allianz Parque de São Paulo, a las 19:00.

La revancha será una semana después, el miércoles 19, en La Nueva Olla, en el mismo horario.

La fase 1 de la venta de las entradas es exclusivamente para los socios, que tienen la prioridad. Para el ingreso a Graderías deben abonar 30.000 guaraníes, a Plateas 50.000, a Preferencias laterales 100.000 y a Vip, 120.000.

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Para los aficionados en general, que deberán esperar como mínimo una semana para la apertura de la segunda fase, se supone que los ingresos serán mucho más “salados”, aunque la respuesta de los fanáticos para alentar al Ciclón de Barrio Obrero generalmente es positiva, más aún por la buena campaña que dejó al representante paraguayo en lo más alto de su grupo.

El ganador de esta llave enfrentará en cuartos con el vencedor de la serie entre Liga de Quito de Ecuador y Mirassol de Brasil.