Cerro Porteño, a punto de liberar un cupo

Contando con plantel un lleno de extranjeros, Cerro Porteño podría liberar una plaza, toda vez que llegue a un acuerdo con el futbolista.

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El extremo colombiano Harold Santiago Mosquera Caicedo, de 31 años, dejaría el Ciclón si llega a un entendimiento económico con la dirigencia encabezada por Blas Atilio Reguera.

El “cafetero” apenas disputó siete partidos con la casaca azulgrana, acumulando 275 minutos en campo (sin gol).

El natural de Buenaventura (Valle del Cauca), llegó a nuestro medio en enero pasado, contratado hasta diciembre de 2027. Sin embargo, su salida se daría seis meses después. Tuvo escasa participación, ya que los problemas físicos le impedían estar a las órdenes del cuerpo técnico.

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De acuerdo a los datos, tres clubes colombianos están interesados en el concurso de Mosquera, lo que facilitaría su salida “consensuada”. La otra opción es que se quede para seguir percibiendo sus haberes.

La primera salida confirmada del plantel que dirige el argentino Ariel Holan es Wilder Viera. El también mediocampista Fabrizio Peralta tampoco continuaría.